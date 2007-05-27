Ющенко: відповіді на запитання слід шукати в контексті роботи над Конституцією

Політична криза засвідчує необхідність внесення змін до Конституції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО по завершенню переговорів у Секретаріаті Президента.

Він зазначив, що після виникнення політичної кризи правовий інститут Конституційного Суду не спрацював, Центральна виборча комісія технічно не могла забезпечити проведення виборів, а Генпрокуратура повинна була залишатись поза політикою.

«Це велика проблема, це великі знаки запитання, чи на правильних принципах сформовані ці інститути, чи на правильних важелях балансів вони знаходяться», - сказав В.ЮЩЕНКО.

«Скоріше за все, відповіді на ці запитання слід шукати в контексті роботи над новою Конституцією», - додав Президент.

Він підкреслив на неприпустимості втягування силових структур у вирішення політичних конфліктів.

«Політики повинні вирішувати політичну кризу, але силовики не повинні спеціальними методами через свій спеціальний статус втручатись у цей процес», - зауважив В.ЮЩЕНКО.