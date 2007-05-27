Ющенко: відповіді на запитання слід шукати в контексті роботи над Конституцією
Політична криза це засвідчила
Політична криза засвідчує необхідність внесення змін до Конституції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО по завершенню переговорів у Секретаріаті Президента.
Він зазначив, що після виникнення політичної кризи правовий інститут Конституційного Суду не спрацював, Центральна виборча комісія технічно не могла забезпечити проведення виборів, а Генпрокуратура повинна була залишатись поза політикою.
«Це велика проблема, це великі знаки запитання, чи на правильних принципах сформовані ці інститути, чи на правильних важелях балансів вони знаходяться», - сказав В.ЮЩЕНКО.
«Скоріше за все, відповіді на ці запитання слід шукати в контексті роботи над новою Конституцією», - додав Президент.
Він підкреслив на неприпустимості втягування силових структур у вирішення політичних конфліктів.
«Політики повинні вирішувати політичну кризу, але силовики не повинні спеціальними методами через свій спеціальний статус втручатись у цей процес», - зауважив В.ЮЩЕНКО.