Цушко відправив «Беркут» додому

Міністр внутрішніх справ Василь ЦУШКО прийняв рішення про зняття посиленої охорони адміністративних будівель державного значення та відрядження додаткових сил спецпідрозділів «Беркут», які прибули для посилення охорони громадського порядку у Києві, до місць постійної дислокації.

Як повідомили УНІАН у ДЗГ МВС України, таке рішення прийнято міністром, виходячи з досягнутих домовленостей між Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ та прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та усвідомлюючи необхідність забезпечити недопущення спроб нагнітання протистояння у суспільстві.

Частина підрозділів залишаться у Києві для забезпечення правопорядку під час святкових заходів, присвячених Дню міста, і на футбольному матчі «Динамо» (Київ) - «Шахтар», після чого вони також відбудуть зі столиці.

Залучені до охорони громадського порядку додаткові сили міліції виїжджають до своїх регіональних підрозділів.