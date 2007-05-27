Янукович сподівається, що Ющенко у вівторок підпише підвищення зарплат і пенсій

Прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про вчорашню домовленість з Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ, що Глава держави підпише прийняті Верховною Радою закони про підвищення зарплат і пенсій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив на прес-конференції у Києві, яку він дає спільно з головою ВР V cкликання Олександром МОРОЗОМ.

«Я сподіваюсь, що у вівторок ці закони будуть підписані», - зокрема, сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі В.ЮЩЕНКО, В.ЯНУКОВИЧ та О.МОРОЗ досягли домовленості про дострокові парламентські вибори, які мають відбутися 30 вересня.

Верховна Рада України V скликання ухвалила 4 травня Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік». Відповідно до цих змін, зокрема, заробітна плата працівників бюджетної сфери зросте з березня до жовтня на 40%.

15 травня парламент доручив голові ВР О.МОРОЗУ невідкладно звернутися до Президента України В.ЮЩЕНКА з пропозицією терміново підписати та оприлюднити закони України, прийняті парламентом протягом квітня.

Водночас представники Секретаріату Президента не раз заявляли, що В.ЮЩЕНКО не підпише жодного закону, ухваленого нелегітимною Верховною Радою.

У свою чергу О.МОРОЗ 20 травня нагадував, що Конституцією України передбачено, що після 15 днів одержання Президентом закону у випадку, якщо він не вніс до нього змін, то закон вважається підтриманим Президентом і має публікуватися за підписом голови ВР.