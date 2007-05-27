Янукович: вибори будуть, якщо опозиція виконає всі умови

Дострокові парламентські вибори можливі, якщо не менше 151 народного депутата складуть свої повноваження. Про це заявив прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ на спільній прес-конференції з головою Верховної Ради V скликання Олександром МОРОЗОМ у неділю.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що в спільній заяві записано: «Визнати, що позачергові вибори до Верховної Ради України відбудуться згідно Указу Президента на підставі ч.ІІ ст.82 Конституції України».

Прем’єр підкреслив: «Якщо такі підстави будуть і опозиція виконає всі умови, які дадуть Президентові на підставі Конституції підписати такий Указ, то дострокові вибори відбудуться, і ми, як законослухняні люди, ми всі підемо на вибори».

За його словами, є ще друга умова для проведення виборів: вони «повинні бути чесними, прозорими і демократичними». Для цього, як зауважив В.ЯНУКОВИЧ, необхідно прийняти цілу низку законів.

Спікер О.МОРОЗ зазначив, що у 82-й статті Конституції України записано, що повноваження парламенту наступають після обрання двох третин його складу. Він повідомив, що «Конституційний Суд дав роз’яснення свого часу, хоч це питання і далі дискутувалося, зокрема, в тому плані, що це роз’яснення стосувалося парламенту, який обирався по змішаній системі, і воно, мовляв, не може стосуватися пропорційної системи виборів».

О.МОРОЗ зазначив, що «тим не менше ця норма Конституції є і така вимога розповсюджується на всю каденцію роботи ВР».

Спікер підкреслив, що «якщо 151 депутат складе свої повноваження і в цьому сенсі парламент може бути непрацездатним, тобто неповноважним, то тоді відповідно до ст.77 Конституції України Президент може видати Указ про дострокове припинення повноважень ВР і проведення виборів до парламенту». За його словами, «ця умова лежить в конституційному полі».

О.МОРОЗ підкреслив, що «ніякі інші пояснення, тлумачення Конституції не допускається». Він зазначив, що саме на цій основі і відбулися домовленості з Президентом України.

Прем’єр-міністр сказав, що ніяких підстав «економічних, соціальних для проведення дострокових виборів» не було. За словами В.ЯНУКОВИЧА, «це амбіції окремих політиків від опозиції, які намагається задовільнити Президент України».

Він підкреслив, що для коаліції важливо, щоб вибори дострокові проводилися на конституційній основі.