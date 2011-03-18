Янукович заявляє, що це він скасував розгляд Пенсійної реформи у ВР

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що законопроект про пенсійну реформу не готовий до розгляду у Верховній Раді.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це Президент сказав під час зустрічі з прем’єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ.

«Я ініціативно скасував на цьому тижні розгляд закону про пенсійну реформу», - сказав глава держави.

Аргументуючи своє рішення, Президент підкреслив, що «законопроект не готовий до голосування».

«Я щоденно отримую величезну кількість листів від громадських організацій, громадян України, які вказують на те, що люди не знайомі з положеннями цього закону… Фактично, не знайомі з пенсійною реформою», - зауважив В.ЯНУКОВИЧ.

Глава держави наголосив, що перш ніж розглядати законопроект про пенсійну реформу у парламенті, необхідно провести роз’яснювальну роботу положень закону серед громадян. «Перед тим, як його (законопроект) розглядати у Верховній Раді, треба, щоб його усвідомлювали люди, ті, яких буде торкатися той чи інший закон, та чи інша реформа», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

У зв’язку з цим Президент доручив М.АЗАРОВУ вдосконалити хід громадського обговорення майбутньої пенсійної реформи і цей законопроект.

«Додатково треба обов’язково провести громадські слухання в регіонах, - підкреслив глава держави. – Я знаю, що віце-прем’єр-міністр ТІГІПКО добре працював у цьому напрямку, і не тільки він. Але цього недостатньо».

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що пенсійна реформа є дуже серйозним кроком, тож керівництво держави має підійти до нього з усією відповідальністю. Президент наголосив, що ця реформа в першу чергу спрямована на «підвищення пенсій тим категоріям пенсіонерів, які сьогодні не можуть жити на такі малі пенсії».

Глава держави також підкреслив, що, згідно з положеннями законопроекту, значно скорочується розмір максимальної пенсії. «Ми значно знижуємо верхню межу, яка вже досягла 60 тисяч гривень. Ця межа не повинна перевищувати десять мінімальних пенсій», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

На переконання Президента, завдяки реформі у пенсійній сфері буде легалізовано тіньові заробітні плати, що дасть можливість забезпечити зростання розміру пенсій. «За рахунок пенсійної реформи ми легалізуємо заробітні плати, і люди, які виходять на пенсії, за рахунок легалізації власної заробітної плати отримають більші пенсії. Це буде набагато більше, ніж ті заробітні плати мізерні, які вони отримують в конвертах», - резюмував глава держави.

Як повідомляв УНІАН, проект закону «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», автором якого є Кабінет міністрів України був оприлюднений на сайті Верховної Ради України у грудні 2010 року.

До порядку денного парламенту на поточний тиждень не було внесено законопроекту про проведення пенсійної реформи.

15 березня лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявив, що у парламенті ще тривають дискусії щодо можливості розгляду на поточному тижні законопроекту про пенсійну реформу.

17 березня О.ЄФРЕМОВ заявив, що до кінця цього тижня Верховна Рада не розглядатиме проект пенсійної реформи.

Водночас він не зміг назвати точної дати розгляду цього документа. За словами О.ЄФРЕМОВА, розгляд проекту пенсійної реформи наступного пленарного тижня залежатиме від того, чи будуть узгоджені всі позиції стосовно цього документа.

«У нас іде дуже конструктивний діалог, і якщо у депутатів виникають якість питання, значить ми на ці питання або самі, або за допомогою експертів намагаємося знати відповідь», - сказав він.

Для отримання чергового траншу з кредиту МВФ Україна повинна прийняти закон про реалізацію пенсійної реформи до кінця березня 2011 року.

Сьогодні перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА заявила, що перенесення розгляду законопроекту про пенсійну реформу не вплине на взаємовідносини з МВФ.