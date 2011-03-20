Литвин повідомив про підготовку змін до Податкового кодексу
21:07, 20 березня 2011Політика
5462 0
"Мають подивитися ті, хто платить податки"
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН повідомив, що наразі напрацьовано законопроект щодо внесення змін до Податкового кодексу.
Про це він сказав в інтерв’ю 5-му каналу в неділю.
В.ЛИТВИН наголосив, що «на цей проект мають подивитися ті, хто платить податки. Ті, хто має відношення до Податкового кодексу, і запропонували своє бачення».
За його словами, необхідно «вийти на рішення не часткове, не локальне, а на таке рішення, яке дозволить виправити ситуацію».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter