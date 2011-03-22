БЮТ: влада не має грошей для вчителів, але має для мільйонерів

Народний депутат від «БЮТ-Батьківщини», голова Комітету Верховної Ради з питань освіти та науки Володимир ПОЛОХАЛО називає міфом заяви влади щодо нестачі коштів у державному бюджеті для підвищення зарплат освітянам.

Про це він заявив УНІАН, коментуючи акції протесту освітян, що відбуваються в Україні 21-22 березня.

За словами В.ПОЛОХАЛА, відповідні акції вказують на посилення протестних настроїв серед освітян, побажання та позиції яких ця влада цілковито ігнорує і зневажає.

Він зауважив, що з огляду на високі темпи інфляції, стрімке подорожчання продуктів харчування і загалом життя, освітяни опинилися у числі найбільш зубожілих верств населення, і це стосується також науковців.

«Я вже неодноразово заявляв, що нинішня влада виділила катастрофічно низьку суму на фінансування науки, стимулюючи тим самим науковців, особливо молодих, до еміграції. Українські вчителі та викладачі дуже терплячі. Востаннє вони протестували 12 років тому. Те, що вони змушені уже виходити на вулиці протестувати, свідчить про глибоку кризу в галузі освіти, яку спричинила ця влада», - сказав В.ПОЛОХАЛО.

Народний депутат наголосив, що уряд цинічно продовжує ігнорувати їхні вимоги. В.ПОЛОХАЛО зауважив, що українські вчителі отримують найменшу зарплату у Європі. За його словами, наскільки ці акції можуть бути результативними, залежить великою мірою і від самих освітян.

«Міф про брак коштів у бюджеті, особливо на потреби вчителів, пенсіонерів, лікарів, дуже активно експлуатується командою ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА. Своїми діями влада доводить зворотнє: у бюджеті знаходять мільйони на будівництво вертолітних майданчиків для потреб Президента, на вертольоти і літаки, збільшуються видатки на утримання Адміністрації Президента, уряду та парламенту і таке інше», - сказав голова профільного комітету ВР.

В.ПОЛОХАЛО додав, що влада другий рік бідкається про нібито важку спадщину від попередників, але скасовує надбавки вчителям, які уряд Юлії ТИМОШЕНКО виплачував в умовах важкої економічної кризи.

«Про спекулятивність заяв нинішніх можновладців стосовно важкого успадкованого економічного стану свідчить і той факт, що саме за цієї влади кількість мільярдерів збільшилася втричі. Розмови про те, що українська промисловість не подужає високу ціну на російський газ, виявилися грою, оскільки всі ці мільярдери і є власниками великих підприємств. На задоволення апетитів олігархів і на свої особисті потреби ця влада кошти знаходить якраз у державному бюджеті за рахунок вчителів, лікарів, пенсіонерів та інших верств», - сказав В.ПОЛОХАЛО.

За його словами, нинішній уряд апріорі не може дбати добровільно про вчителів, і саме тому освітяни мають повне право зажадати не лише підвищення зарплати, а й відповідальності уряду за марнотратство бюджетних коштів, в тому числі у галузі освіти.

Народний депутат висловив думку, що регулярні акції протесту освітян безумовно вплинуть на навчальний процес, однак це провина влади, а не вчителів, які реально опинилися зараз за межею бідності якраз внаслідок політики цієї влади.

«Освітяни мають повне право вимагати елементарних умов житя і оплати праці, а влада зобов’язана задовольнити ці вимоги. Це її основна робота. Якщо українці хочуть бути освіченою нацією, то вони мають підтримати освітян», - сказав В.ПОЛОХАЛО.