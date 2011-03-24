Українськими профспілками далі керуватиме Хара
11:03, 24 березня 2011Політика
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На з`їзді чекають Азарова
Сьогодні, 24 березня, делегати VI з’їзду Федерації професійних спілок України (ФПУ) переобрали головою ФПУ на наступний термін народного депутата від Партії регіонів Василя ХАРУ.
Як передає кореспондент УНІАН, його кандидатуру підтримали 600 делегатів, 5 – проголосували проти.
Сьогодні у роботі форуму візьме участь та виступить з промовою прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ.
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