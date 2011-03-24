Мельниченка вдруге викликають на очну ставку з Кучмою

Слідчі Генеральної прокуратури сьогодні вдруге викликають колишнього майора Держохорони Миколу МЕЛЬНИЧЕНКА на очну ставку з колишнім Президентом України Леонідом КУЧМОЮ.

Про це УНІАН повідомив сам М.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Так, мене знову викликають сьогодні на очну ставку. Десь через годину буду», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні біля Головного слідчого управління Генпрокуратури, відповідаючи на запитання, чому він вчора пішов з очної ставки зі своїм колишнім охоронцем Л.КУЧМА сказав, що не хоче очної ставки з екс-майором управління Держохорони М.МЕЛЬНИЧЕНКОМ, оскільки вважає його зрадником.

«Зрозумійте мене правильно. Я не розумію - вибачте мою душу грішну, - як можна з цією істотою перебувати в одному приміщенні? І не тому, що він за десять років на мене вилив бруду стільки, що не дай Боже комусь, і вчора ще продовжував… Але я вибачаю його за вчорашнє», - сказав Л.КУЧМА. На його переконання, М.МЕЛЬНИЧЕНКО - «зрадник і протягом 10 років він, можна так сказати, зраджував національні інтереси України».