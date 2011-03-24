Кучмі висунули обвинувачення за «простроченою» статтею

У Генпрокуратурі підтвердили інформацію про те, що екс-президенту Леоніду Кучмі висунуте обвинувачення.

Так речник ГПУ Юрій Бойченко заявив "Українській правді",що "слідчий в особливо важливих справах висунув Кучмі обвинувачення у перевищенні влади і службових повноважень, яке призвело до загибелі журналіста Георгія Гонгадзе".

За його словами, обвинувачення висунуте за статтею 166 Кримінального кодексу у редакції 1960 року, оскільки саме ця редакція була чинною у 2000 році.

Коментуючи інформацію про те, що за цією статтею вже сплив термін давності, Бойченко сказав: "Це компетенція суду".