Фракція БЮТ пішла з сесійної зали

Фракція БЮТ пішла із зали засідань Верховної Ради і не братиме участі у пленарному засіданні, поки не буде погоджено порядок денний.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив член фракції БЮТ Анатолій СЕМИНОГА, пояснюючи причини, чому депутати від БЮТ і «Нашої України» відмовились від участі у пленарному засіданні парламенту.

Він наголосив, що зараз відбуваються консультації у Президента України, тому досі не сформовано порядок денний засідання ВР і питання, які мають розглядатися сьогодні. «Будемо сподіватися, що до 16.00 буде сформовано порядок денний», - сказав А.СЕМИНОГА.

При цьому він не зміг сказати, чи вистачить парламенту сьогоднішнього дня для того, щоб прийняти необхідний пакет документів для проведення дострокових виборів. «Якщо розгляд буде затягуватися, то доведеться ще один день брати», - сказав А.СЕМИНОГА.

У засіданні ВР оголошено перерву до 14.00