Мендусь думає, що Балога хоче крові

Соціалісти пропонують Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ обговорити в прямому ефірі, як виконується угода від 27 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на засіданні парламенту член фракції СПУ Ярослав МЕНДУСЬ.

За його словами, «ми пропонуємо Президенту України припинити кулуарну політику та політичне рейдерство, і в прямому ефірі обговорити перед усіма українцями, як виконується угода від 27 травня, підписана Президентом України, прем’єр-міністром та головою ВР”.

На переконання Я.МЕНДУСЯ, якщо Президент був щирий у своїх намірах, то «він не повинен боятися діалогу в прямому ефірі і не повинен боятися власних громадян». За словами депутата, події, які відбувалися у вівторок, 29 травня, «показують, що говорити про врегулювання політичної кризи поки що рано».

Зокрема, зазначив Я.МЕНДУСЬ, вчора «Валерій ГЕЛЕТЕЙ з підрозділом Управління державної охорони намагався чинити незаконний тиск на суддів КС». «Не має сумніву, що В.ЮЩЕНКО в курсі цих дій», - додав він. При цьому Я.МЕНДУСЬ нагадав, що в заяві йшлося про неприпустимість втручання у роботу судових органів.

Крім того, вважає депутат, провокаційними є заяви і секретаря РНБО Івана ПЛЮЩА щодо того, що залишається в силі призначення Віктора ШЕМЧУКА в.о. генпрокурора та відставку трьох суддів КС.

«Таким чином, В.ЮЩЕНКО вважає, що воля до компромісу, яку продемонструвала коаліція національної єдності, для того, щоб зупинити розпалювання громадянського конфлікту в країні, дає йому підстави й надалі порушувати законодавство», - підкреслив Я.МЕНДУСЬ.

Звертаючись до В.ЮЩЕНКА, він заявив: «Вам не вдасться нікого залякати». «Ви і ваше мукачівське оточення бажаєте війни, хочете ліквідувати всіх незгодних з вашою політикою, Вам потрібний силовий сценарій, і для цього продовжуєте нагнітати ситуацію?», - спитав Я.МЕНДУСЬ.

Я.МЕНДУСЬ вважає, що Віктору БАЛОЗІ (голові Секретаріату Президента – УНІАН) і «його мукачівському угрупуванню, які зараз штампують всі рішення, потрібне протистояння, вони хочуть спровокувати зіткнення, кров, щоб у ЮЩЕНКА з’явились підстави ввести надзвичайний стан у країні і ніяких виборів не проводити».

Крім того, депутат наголосив, що СПУ і коаліція не допустять остаточного знищення судової системи. На його думку, Секретаріат Президента намагається «вибудувати власну кишенькову судову вертикаль, підпорядкувати всі силові структури».

«Якщо В.ЮЩЕНКО, як і раніше, продовжуватиме незаконний тиск на КС, ГПУ, Міністерство внутрішніх справ, районні суди – це буде означати, що він вирішив порушити всі домовленості», - вважає Я.МЕНДУСЬ.

«Якщо Президент щиро бажає миру, він повинен навести лад у своєму оточенні, щоб ПЛЮЩ і БАЛОГА припинили проголошувати провокаційні та безвідповідальні заяви», - наголосив депутат. За його словами, «не можна розгойдувати човен і без того крихкого компромісу». «Війни не буде, Вікторе Андрійовичу, тому перестаньте займатися піаром, і досить говорити про мир, пора діяти так, щоб мир у нашій країні був всерйоз і назавжди, і щоб жоден Президент більше не посилав на Київ внутрішні війська», - заявив Я.МЕНДУСЬ.