У БЮТ кажуть, що коаліція почала психологічну атаку

Народний депутат, член фракції БЮТ Анатолій СЕМИНОГА вважає, що представники Комуністичної та Соціалістичної партій України намагаються зірвати домовленості між Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ і прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ щодо проведення дострокових виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

За словами А.СЕМИНОГИ, та критика, яка звучить сьогодні на адресу опозиції з боку деяких представників коаліції, «є цілком очікуваною».

«Це робиться або щоб затягнути процес, або взагалі, щоб переглянути домовленості», - сказав А.СЕМИНОГА.

За його словами, на сьогоднішній день фактично відбувається «психологічна атака» на опозицію. При цьому він висловив сподівання, що все-таки всі домовленості будуть виконані, хоча «деякі представники коаліції зацікавлені в кризі».