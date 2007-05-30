У БЮТ кажуть, що коаліція почала психологічну атаку
Опозиція цього очікувала
Народний депутат, член фракції БЮТ Анатолій СЕМИНОГА вважає, що представники Комуністичної та Соціалістичної партій України намагаються зірвати домовленості між Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ і прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ щодо проведення дострокових виборів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.
За словами А.СЕМИНОГИ, та критика, яка звучить сьогодні на адресу опозиції з боку деяких представників коаліції, «є цілком очікуваною».
«Це робиться або щоб затягнути процес, або взагалі, щоб переглянути домовленості», - сказав А.СЕМИНОГА.
За його словами, на сьогоднішній день фактично відбувається «психологічна атака» на опозицію. При цьому він висловив сподівання, що все-таки всі домовленості будуть виконані, хоча «деякі представники коаліції зацікавлені в кризі».