У Цушка - інфаркт

Міністр внутрішніх справ Василь ЦУШКО з інфарктом перебуває у госпіталі МВС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив начальник Департаменту зв’язків з громадськістю МВС України Костянтин СТОГНІЙ.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня в.о. генерального прокурора Віктор ШЕМЧУК заявив, що Служба безпеки України веде розслідування кримінальної справи проти міністра внутрішніх справ В.ЦУШКА за перевищення службових повноважень.

29 травня перший заступник міністра внутрішніх справ Михайло КОРНІЄНКО повідомив, що В.ЦУШКА ніхто не викликав на допити у рамках порушеної кримінальної справи. «Міністра на допити ніхто не викликав і на співбесіду теж», - сказав М.КОРНІЄНКО, додавши, що В.ЦУШКО (станом на 29 травня) знаходиться на плановій диспансеризації, яку повинні проходити всі керівники міністерства.