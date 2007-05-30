Верховну Раду евакуюють через повідомлення про замінування
13:40, 30 травня 2007Політика
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Вибухотехніки беруть проби повітря
У Верховній Раді проводиться евакуація у зв’язку з повідомленням про замінування.
Як передає кореспондент УНІАН, охорона ВР попросила журналістів, працівників апарату, тобто всіх, хто є в приміщенні ВР на Грушевського, 5, покинути будівлю.
Як повідомив в інтерв’ю журналістам народний депутат України Юрій БОЛДИРЄВ, хтось подзвонив і сказав, що приміщення парламенту заміновано. Він зазначив, що в даний час до парламенту прибула лабораторія, яка братиме проби повітря.
Біля ВР стоїть автомобіль головного управління МВС “Вибухо-технічна лабораторія”.
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