Верховну Раду ”замінувала” людина з західноукраїнським акцентом

Інформація про замінування Верховної Ради не підтвердилася. Машина вибухо-технічної лабораторії відїхала від будівлі парламенту. Доступ до будівлі по вулиці Грушевського 5 знову відкритий.

Під час нетривалої евакуації, коли охорона парламенту просила всіх, хто знаходився в будівлі, залишити приміщення, народні депутати відмовилися виходити з сесійної зали, і залишилися на своїх місцях.

В той же час столична міліція перевіряє анонімну інформацію про "замінування" будівлі Верховної Ради України.

Як повідомили УНІАН у ЦГЗ ГУ МВС України, сьогодні о 12.50 по лінії «02» від невідомого надійшло повідомлення про замінування будівлі парламенту. До місця події виїхали криміналістично-експертні служби, вибухотехніки, кінологічна служба.

У ЦГЗ також зазначили, що людина, яка телефонувала, говорила з західноукраїнським акцентом.

Як повідомляв УНІАН, охорона ВР попросила журналістів, працівників апарату, тобто всіх, хто є в приміщенні ВР на Грушевського, 5, залишити будівлю.