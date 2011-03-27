Польща пропонує змінити "велику морквину" на багато маленьких

Польща пропонує Євросоюзу створити систему малих заохочень для країн-учасниць «Східного партнерства» - Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Грузії, Молдови та України.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це 26 березня увечері заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИ, виступаючи на засіданні, присвяченому Європейській політиці сусідства, в рамках Брюссельського форуму.

Він нагадав модель відносин між ЄС і Польщею тоді, коли вона тільки починала процес приєднання до ЄС.

«Модель була така: ми даємо вам «велику морквину» – членство, після складних реформ», - сказав Р.СІКОРСЬКИ.

«Якщо ми не готові дати таку велику обіцянку членам «Східного партнерства», нам слід скласти систему «маленьких морквин», - додав він.

Разом з тим, польський міністр зазначив, що це зажадає зміни підходу ЄС до відносин зі східними сусідами, і перехід від підходу формаліста до політичного.

У вигляді прикладу підходу формаліста Р.СІКОРСЬКИ навів нинішні відносини з Білоруссю, коли ЄС для того, щоб надати дешевші візи для громадян цієї країни вимушений проводити переговори про спрощення візового режиму з режимом Олександра ЛУКАШЕНКА.

«Це - божевілля. Нам слід було би просто надати це. Я зробив це з польськими національними візами. Чому ми не можемо зробити це як Європа в цілому?», - запитав польський міністр.

Він також зауважив, що ЄС повинен надавати більше привілеїв тим країнам, які проводять необхідні реформи для наближення до ЄС, і пропонувати менше тим, хто робить кроки у зворотньому напрямі.