Тимошенко привезла з Брюсселя «дуже тривожний сигнал»

Якщо влада не змінить своєї політики, то Україна цього року не отримає підписання з Європейським Союзом Угоди про асоційоване членство.

Про це заявила лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО в ефірі 5-го каналу.

"Якщо українська влада буде продовжувати руйнувати свободи та права людей, руйнувати демократію, правосуддя, свободу слова - все що в Європі сприймається як основа розбудови життя суспільства, - можна не розраховувати ні на безвізовий режим, ні на вступ України в зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, ні на угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, це дуже тривожний сигнал, який не може залишатися без уваги, а на такі висновки її наштовхнули результати візиту до Брюсселя.

Лідер “Батьківщини” переконана, що нинішня політика чинної влади не тільки викликає засудження у Європі, а й унеможливлює подальший рух України до європейської інтеграції.