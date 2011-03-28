Тимошенко каже, що летіла чартером, бо дбала про безпеку людей

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що змушена була летіти до Брюсселя чартерним рейсом, оскільки не хотіли ставити під загрозу життя пасажирів рейсових літаків, через існуючу для неї певну небезпеку.

Про це вона заявила в інтерв`ю 5-му каналу в неділю.

"Чому треба було чартером летіти? Тому, що я добре знаю весь бек-граунд, всю історію тих людей, які сьогодні при владі. І я не можу гарантувати на 100 відсотків безпеку тих літаків, які літають. І тому я не хочу пасажирів рейсових літаків ставити хоч під маленький ризик", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зауважила, що проти неї може бути сплановано все, що завгодно, тими людьми, які в свій час "закопували бізнесменів, суддів, прокурорів, адвокатів в терикони".

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що саме тому вона не мала права переносити ризик, який існує стосовно неї, на пасажирів рейсових літаків.

При цьому лідер "Батьківщини" простувала всі заяви, що її переліт чартерним літаком коштував 20 тис. євро.