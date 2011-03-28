Герман: не можна називати Кучму злочинцем

Заступник глави адміністрації президента Ганна Герман вважає порушення справи проти екс-президента Леоніда Кучми свідченням того, що в українському правосудді відсутні політичні мотиви.

"Те, що цю справу порушили, є свідченням того, що в Україні немає жодних ухилів, якихось переслідувань або політичних мотивів у тому, кого притягати до відповідальності", - заявила вона в інтерв’ю 5 каналу.

Водночас Герман підкреслила, що не можна називати Кучму злочинцем, поки його провина не доведена.

"Кожен повинен відповідати за те, що він робив. Не можна звинувачувати людину, коли суд не довів її вину. І президенти, і звичайні громадяни рівні перед законом", - цитує Українська правда.