Тимошенко знає, чим закінчиться справа проти Кучми

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко вважає, що справа проти екс-президента Леоніда Кучми "закінчиться нічим".

"Що буде з цього? Я переконана, що з усього цього буде пшик. Вони затягнуть час, це завершиться нічим", - сказала вона в інтерв’ю 5 каналу.

На думку Тимошенко, цією справою президент Віктор Янукович намагається відволікти увагу суспільства від важливих проблем.

"Для Януковича це димова шашка, яку він взірвав саме в той день, коли я збиралася їхати в Брюссель", - зазначила екс-прем’єр.

"Він хоче відволікти увагу людей від радикального зростання цін, підвищення тарифів, втрати робочих місць. Він хоче відволікти увагу суспільства від того, що руйнується малий і середній бізнес. І ще він відволікає увагу від великих корупційних скандалів, з якими він персонально пов`язаний", - вважає екс-прем’єр.

"Він також відволікає увагу від своєї бездарності, недолугості, непрофесіоналізму, від повного провалу економічної і соціальної політики України, від Межигір’я, від пробок на Подолі, від того, чим живе країна і чим вона незадоволена", - додала вона.

Тимошенко також висловила думку, що справа проти Кучми для Януковича має багато завдань.

"Я не виключаю, що будуть розправлятися і з Пінчуком, і з його телеканалами (ICTV, СТБ, Новий канал), і безумовно, будуть маскувати політичні репресії, які є в країні, такими гучними справами, які потім нічим не завершаться", - зазначила лідер "Батьківщини".

Українська правда