Балога радить скоротити ще два-три міністерства

Міністр з надзвичайних ситуацій Віктора БАЛОГА вважає, що у Кабміні можна було б ще скоротити, як мінімум, 2-3 міністерства.

Про це В.БАЛОГА заявив в інтерв`ю газеті «Сегодня» (№ 63 від 28 березня 2011 року).

Зокрема, за словами В.БАЛОГИ, МНС можна було б об`єднати з Міністерством внутрішніх справ. «Як міністр я публічно озвучив таку можливість, і вважаю, що її цілком можна реалізувати. Комбінувати можна по-різному. Більше того, переконаний, що у нинішньому уряді можна об`єднати ще кілька міністерств, скоротивши Кабмін на два-три міністерства», - сказав міністр.

За його словами, це, поза сумнівом, підвищить керованість і динамічність уряду до тих вимог, які висуває Президент. «Саме від його рішення залежить, які трансформації можуть бути в Кабміні», - сказав В.БАЛОГА.