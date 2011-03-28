Янукович - про Кучму: треба відповісти на те, що багато років всім відомо
Президент коментує порушення справи
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ називає цілком природним порушення кримінальної справи стосовно колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю українським журналістам в Сінгапурі.
В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що у правовій державі потрібно нарешті дати відповідь на те, що вже багато років всім відомо.
«Треба набратись терпіння і культури певної суспільству, щоб не робити ніяких сенсацій – є процедура, яку необхідно пройти», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура порушила стосовно колишнього Президента Л.КУЧМИ кримінальну справу.
За словами першого заступника генпрокурора Рената КУЗЬМІНА, Л.КУЧМА підозрюється у перевищенні влади, наданні незаконних розпоряджень керівництву МВС, що призвело до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.