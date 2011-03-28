Кучма про Гонгадзе: Та я його не знав, клянусь вам!

Екс-Президент України Леонід КУЧМА переконаний, що Георгій Гонгадзе був не журналістом, а менеджером.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив біля центрального входу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури, куди втретє прийшов на допит.

«Та я його не знав, клянусь вам! Я один раз його бачив на прямому ефірі під час теледебатів. Він же журналістом-то не був, він був менеджером! Так чи ні?», - сказав Л.КУЧМА.

Як відомо, Г.Гонгадзе 2000 року засновував інтернет-видання “Українська правда”.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура порушила стосовно колишнього Президента Л.КУЧМИ кримінальну справу.

За словами першого заступника генпрокурора Рената КУЗЬМІНА, Л.КУЧМА підозрюється у перевищенні влади, наданні незаконних розпоряджень керівництву МВС, що призвело до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.