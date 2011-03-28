Кучму захищатиме адвокат Ассанжа

Другого Президента України Леоніда КУЧМУ у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе захищатиме американський адвокат Алан ДЕРШОВІЦ. Про це повідомляє «Дзеркало тижня» з посиланням на Financial Times.

А.ДЕРШОВІЦ, професор Гарвардської юридичної школи, відомий своєю участю в багатьох гучних кримінальних справах. Зокрема, А.ДЕРШОВІЦ представляв інтереси багатьох знаменитостей.

«Я думаю, мій досвід адвоката і фахівця із судової експертизи допоможе в цій справі. Я прагну знайти правду у цій справі», — заявив А.ДЕРШОВІЦ.

Нагадаємо, щодо Л.КУЧМИ порушено кримінальну справу в рамках розслідування вбивства журналіста Г.Гонгадзе.

А.ДЕРШОВІЦА називають радником юридичної команди із захисту засновника Wikileaks Джуліана АССАНЖА.