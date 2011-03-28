Прокурор просить для Лозінського найвищу міру покарання

Генеральна прокуратура України просить суд призначити колишньому народному депутату України Віктору ЛОЗІНСЬКОМУ, обвинувачуваному у вбивстві жителя Голованівського району Кіровоградської області Валерія Олійника, найвищу міру покарання - довічне ув’язнення.

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідним зверненням сьогодні під час виступу у дебатах у Дніпровському районному суді міста Києва до суду звернувся прокурор Генпрокуратури Валентин ДОНЧЕНКО.

Обгрунтовуючи свою позицію, він зауважив, що В.ЛОЗІНСЬКИЙ не перебував на обліку у наркологів, психіатрів, тому під час скоєння злочину міг повністю володіти собою й поводитись адекватно. Крім того, під час досудового та судового слідства не встановлено обставин, які поможуть пом’якшити покарання В.ЛОЗІНСЬКОМУ. Водночас, за словами прокурора, суд має врахувати і той факт, що екс-депутат не визнав своєї провини.

Також прокурор просить суд призначити колишньому прокурору Голованівського району Євгену ГОРБЕНКУ покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з забороною обіймати посади в правоохоронних органах протягом трьох років та з конфіскацією майна.

Крім того, В.ДОНЧЕНКО просить суд обрати міру покарання колишньому єгерю Голованівського лісництва Василю ПЕРЕПЕЛИЦІ у вигляді 5 років позбавлення волі.

Водночас, враховуючи, що колишній начальник Голованівського райвідділу міліції Михайло КОВАЛЬСЬКИЙ покаявся та сприяв розкриттю злочину, прокурор просить суд на 5 років позбавити його волі з відтермінуванням виконання покарання на три роки без конфіскації майна та без права обіймати посади в правоохоронних органах протягом трьох років.

Наразі у судовому засіданні оголошено перерву до 11.00 31 березня.

Як зазначила головуюча на судовому процесі суддя Неллі ЛАСТОВКА, 31 березня буде останнім днем дебатів, після цього судді мають піти до кімнати для нарад для обранням підсудним міри покарання.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня 2009 року на території мисливських угідь у Кіровоградській області внаслідок зіткнення з народним депутатом від БЮТ В.ЛОЗІНСЬКИМ, районним прокурором Є.ГОРБЕНКОМ і начальником райвідділу міліції Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ загинув місцевий житель В.Олійник, 1954 року народження.

Генпрокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, здійснене способом, що носить характер особливої муки, або здійснене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або виконане на замовлення, або привело до смерті потерпілого).

3 липня 2009 року Верховна Рада позбавила В.ЛОЗІНСЬКОГО депутатських повноважень, після чого Печерський райсуд Києва дав дозвіл на його затримання і доставку його до суду.

30 липня 2009 р. В.ЛОЗІНСЬКИЙ був оголошений у міжнародний розшук. Він добровільно здався в Києві 1 березня 2010 р. після 8 місяців розшуку.

3 березня 2010 року Печерський районний суд Києва обрав В.ЛОЗІНСЬКОМУ запобіжний захід у вигляді арешту.

14 грудня Дніпровський районний суд Києва розпочав розгляд кримінальної справи.