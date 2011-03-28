Німецька преса: Янукович благословив справу Кучми заради власного іміджу

Віктору Януковичу потрібні добрі відносини з Заходом, а тому він вирішив продемонструвати, що в Україні до відповідальності притягають не лише опозиціонерів. Такою є одна з версій, за допомогою якої експерти в Києві намагаються пояснити несподіване порушення справи проти Леоніда Кучми, цитує німецьку газету Frankfurter Allgemeine Zeitung сайт “Інозмі”.

Рішення генпрокуратури допитати його щодо найвідомішого вбивства в країні стало для Леоніда Кучми «як грім серед ясного неба», пише газета. Сам злочин – убивство критичного до влади журналіста Георгія Гонгадзе, нагадує автор статті, був скоєний у 2000 році, коли Кучма перебував у зеніті влади. Убивство тоді спричинило протести та призвело до формування руху навколо теперішньої опозиційної лідерки Юлії Тимошенко. У 2004-му вона була серед організаторів Помаранчевої революції, яка призвела до втрати влади кланом Кучми.

«Однак убивство Гонгадзе і досі не розкрито, - зауважує автор, – попри засудження міліціонерів, які скоїли вбивство, і арешт генерала Пукача. Та досі не з’ясовано, чи був причетний до злочину Кучма, хоча на це й указують непрямі докази, зокрема записи майора Мельниченка. На них голос, схожий на Кучмин, каже, що «нам потрібна пара чеченців, які викрадуть його задля викупу». Однак справжність плівок ніколи не була підтверджена, а Кучму навіть після відходу від влади ніколи не притягали до відповідальності. Ющенко уникав повного розриву з усе ще потужними кланами Кучми, а колишній кронпринц Кучми, Віктор Янукович, тим паче його не турбував. Тим часом сам злочин прокуратура намагалася приписати колишньому міністрові внутрішніх справ Юрію Кравченку, який нібито у 2005-му наклав на себе руки.

Та зараз раптом генпрокуратура веде розслідування проти Кучми за «зловживання владою» та «незаконні накази, які призвели до смерті журналіста Гонгадзе». Як пише Конрад Шуллер, «втаємничені особи в Києві трактують цей поворот як спробу режиму президента Януковича покращити свій імідж, зіпсований виборчими фальсифікаціями та арештом впливових опозиціонерів».

Януковичу потрібні добрі відносини з Заходом, який міг би збалансувати надмірний вплив Росії в регіоні. До того ж уряд у Києві болісно реагував на критику з боку західних урядів щодо згортання демократії в Україні. У Києві подейкують, що на Януковича, можливо, перш за все вплинула телефонна розмова з віце-президентом США Джо Байденом 2 березня. Той розкритикував переслідування опозиції та застосування «вибіркового правосуддя».

«Відтоді режим явно силкується показати, що за потреби до відповідальності притягують також “своїх людей” на кшталт Кучми», – пише німецька газета. Водночас послабився тиск на опозиціонерів: пом’якшено заборону на поїздки для Юлії Тимошенко, а прокуратура натякнула, що невдовзі може випустити кількох заарештованих представників колишнього уряду.

Юлія Тимошенко теж відреагувала на несподіване порушення справи проти Кучми та назвала її «блефом», зауважує автор статті.