Тимошенко про ЄС, кримінально-клановий устрій і усиновлення президентів

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко розраховує, що Україна та Європейський Союз до кінця 2011 року підготують та укладуть Угоду про Асоціацію.

"Ми приєднуємося зараз для того, щоб до кінця цього року підписали угоду про політичну асоціацію і зону вільної торгівлі. Це відрізає, по суті справи, шлях назад, в авторитарне минуле. Це відкриває нам зовсім іншої якості дорогу. Але ми бачимо, що команда, яка при владі, уповільнює або навіть унеможливлює цей рух, і ми хочемо в цьому підключитися і зробити всі ці речі і взяти їх під контроль опозиції", - сказала Юлія Тимошенко в ефірі телеканалу ICTV.

Лідер партії "Батьківщина" нагадала, що, за оцінками незалежних експертів, упродовж 2010 року влада із 70 пунктів Порядку денного Асоціації з Європейським Союзом повністю виконала лише 4 пункти та ще 7 – частково.

"Всі президенти України жодного разу не хотіли цього (інтеграції в європейський простір) зробити до кінця. Тому що за 20 років незалежності в Україні побудований кримінально-клановий устрій. Це не демократія. Це те, що має декілька родин і зовсім не має демократично працюючих інституцій. Нам колись треба починати. Я була переконана, що ми почнемо це зразу після виборів Президента в 2005 році. Я свято в це вірила, але на жаль, наші клани усиновлюють президентів за лічені хвилини", - цитує сайт Тимошенко.