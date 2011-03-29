Суд знову відмовився звільнити Валерія Іващенка

Печерський районний Суд Києва в черговий раз відмовився звільнити з-під арешту на підписку про невиїзд колишнього тимчасово виконуючого обов`язки міністра оборони України Валерія ІВАЩЕНКА, відхиливши таким чином клопотання його адвокатів.

Про це УНІАН повідомив адвокат В.ІВАЩЕНКА Борис НЕЧИПОРЕНКО.

За його словами, враховуючи це і також той факт, що на попередньому засіданні суду заздалегідь було розплановано дати судових засідань адвокати вважають, що суд таким чином діє упереджено, через що ними було заявлено відвід всієї судової колегії у складі трьох суддів. Втім, і це клопотання судом було незадоволено.

Водночас, як зазначив Б.НЕЧИПОРЕНКО, суд задовольнив низку інших клопотань адвокатів В.ІВАЩЕНКА, серед яких виклик до суду певних додаткових свідків та витребування ряду документів, які можуть слугувати доказами у справі.

Як повідомляв УНІАН, Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури 20 серпня 2010 р. було порушено кримінальну справу стосовно В.ІВАЩЕНКА за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Стосовно В.ІВАЩЕНКА обрано запобіжний захід – взяття під варту.

1 листопада 2010 року Генпрокуратура завершила розслідування кримінальної справи.

В.ІВАЩЕНКО та арбітражний керуючий державного підприємства Міноборони «Феодосійський судномеханічний завод» М. звинувачуються у службових зловживаннях та пособництві у незаконному відчуженні майна під час санації заводу.