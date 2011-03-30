Експерти: у Кабміні 5 офіційних мільйонерів і 2 «підпільних»

Більшість членів українського уряду – мільйонери.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться в доповіді Інституту Горшеніна «Великий український бізнес і уряд України», представленому сьогодні в Брюсселі керівником Департаменту медіа-програм Інституту Горшеніна Ксенією ВАСИЛЕНКО.

«Нинішній український уряд – кабінет прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА – один у своєму роді, де більшість займають не професійні політики, але дуже багаті люди, які тримають владу зараз», - сказала вона.

К.ВАСИЛЕНКО зазначила, що з 16 членів нинішнього уряду п`ятеро – Андрій КЛЮЄВ, Борис КОЛЕСНІКОВ, Сергій ТІГІПКО, Юрій БОЙКО і Микола ПРИСЯЖНЮК – є офіційними мільйонерами. За її словами, ще двоє – Віктор БАЛОГА і Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ – хоч і не декларують свої мільйони, проте, де-факто також є мільйонерами.

У доповіді зазначається, що ряд міністрів в уряді реєструє свою власність на близьких родичів. Так, М.АЗАРОВ і Олександр ЛАВРИНОВИЧ реєструють свою власність на синів, а Дмитро ТАБАЧНИК – на рідного брата.

«Поза всяких сумнівів є чиновники у складі Кабінету міністрів України, які ніколи не мали супер-прибутків, як, наприклад, віце-прем`єр-міністр Віктор ТИХОНОВ і міністр закордонних справ Костянтин ГРИЩЕНКО», – сказало керівник Департаменту медіа-програм Інституту Горшеніна.

У доповіді К.ВАСИЛЕНКО зазначила, що за останній рік рівень статків багатьох урядових мільйонерів значно зріс.

«І це тільки інформація з відкритих джерел», - уточнила вона.

Так, за її словами, статки першого віце-прем`єра А.КЛЮЄВА за 2010 рік зросли більш ніж на півмільярда доларів, а статки віце-прем`єра С.ТІГІПКА – на 223,6 млн. доларів.

У доповіді з посиланням на відкриті джерела дано оцінку статків 12-ти членів уряду з 16-ти, а також сфер їх основних інтересів.