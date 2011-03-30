Одеські вчителі дають Азарову час до 18 квітня

В Одеській області влада проводять політику, спрямовану на скорочення витрат на освіту, що призвело до урізання зарплат вчителям шкіл і відправки у відпустки за свій рахунок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила на прес-конференції в Одесі заступник голови Одеського обкому профспілки працівників освіти і науки, вчитель Маріїнської гімназії Любов КОРНІЙЧУК.

Як підкреслила Л.КОРНІЙЧУК, на сесіях 14 райрад Одеської області прийняті місцеві бюджети, якими не передбачено 100-відсоткове фінансування навчальних закладів. «Унаслідок цього відділи освіти райрад скорочують кількість співробітників, відправляючи вчителів в обов`язкові відпустки без збереження зарплати, а також прагнуть заощадити на зменшенні якихось надбавок. Все це призводить до зменшення реальної зарплати працівників шкіл», - заявила вона.

За словами голови обкому профспілки працівників освіти і науки Ніни ДУБОВИК, «листування обкому профспілки з профільним міністерством, в якому містяться вимоги про виконання законодавства з фінансування сфери освіти, займає не одну теку. Керівництво Мінфіну відповідає: «Грошей немає». Укази глави держави, схоже, також не діють».

Тим часом, нагадала Н.ДУБОВИК, згідно з вимогами Закону «Про освіту» від 23 березня 1996 року, середній оклад педагогів має бути не нижчим за рівень середньої ставки у промисловості, а у вишах - не нижче, ніж два середні оклади у промисловості. На ділі у промисловості середня зарплата становить 2,7 тис. грн., а у педагогів - 1 тис. 120 грн. У результаті тільки за останній рік вчителю недоплатили понад 8 тис. грн., а доценту вишу - 13 тис. грн.

«Ось 30 вересня 2010 року, - сказала Н.ДУБОВИК, - видано Указ Президента «Про заходи щодо забезпечення пріоритетів освіти», яким передбачено і дотримання вимог з тарифної сітки, і надбавки. Попри те, що указ є, ми вимушені їхати до Києва, щоб добиватися його виконання».

Лідер обкому профспілки нагадала, що прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ обіцяв виконати вимоги вчителів, які брали участь у всеукраїнській акції протесту. Проте відповідної постанови Кабміну дотепер не видано.

Як заявила Н.ДУБОВИК, вчителі почекають до половини квітня: «Якщо до 18 квітня не буде постанови, ми збираємося на засідання президії профспілки і організовуємо ще масштабніші акції протесту біля стін уряду».

Як повідомляв УНІАН, 22 березня близько 7 тис. представників профспілок працівників освіти і науки пікетували Кабмін з вимогою забезпечити педагогам виплату зарплати на рівні, встановленому законом.

Після цього Кабмін 23 березня ввів 20-відсоткову надбавку до окладів усіх категорій працівників освіти.

Проте ця постанова уряду набирає чинності з 1 вересня 2011 року.