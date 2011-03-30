Мельниченко хоче, щоб відбулася очна ставка Кучми з Лазаренком

Колишній охоронець екс-Президента України Леоніда КУЧМИ Микола МЕЛЬНИЧЕНКО сподівається, що очна ставка з Л.КУЧМОЮ відбудеться в спокійній обстановці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам біля Генпрокуратури.

«Зараз планується проведення очної ставки. Я би хотів, щоб не було ніяких емоцій, щоб все відбулося в рамках діючого законодавства», - сказав М.МЕЛЬНИЧЕНКО, додавши при цьому, що йому б також дуже хотілося, щоб відбулася очна ставка Л.КУЧМИ з екс-прем’єром Павлом ЛАЗАРЕНКОМ.

«Це б дуже допомогло Україні повернути ті десятки-десятки мільйонів доларів, які були вкрадені», - зазначив М.МЕЛЬНИЧЕНКО.