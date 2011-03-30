Литвин хоче, щоб Мельниченко попросив вибачення і заплатив гривню

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН повторно звернувся до суду з позовом до екс-майора Управління держохорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА про захист чести і достоїнства і відшкодування моральної шкоди.

Про це пише газета “КоммерсантЪ-Украина”.

Як повідомлялося, подібний позов В.ЛИТВИНА вже було задоволено Деснянським районним судом Києва 17 січня 2006 року. Тоді М.МЕЛЬНИЧЕНКА зобов`язали спростувати свої заяви про причетність В.ЛИТВИНА до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе і вибачитись за завдану моральну шкоду.

У позові, поданому до цього ж суду 1 березня цього року, В.ЛИТВИН констатує, що судове рішення п`ятирічної давнини так і не було виконане, а "МЕЛЬНИЧЕНКО М.І. продовжує поширювати недостовірну інформацію про ЛИТВИНА В.М.".

Як приклад такої інформації наводяться висловлювання М.МЕЛЬНИЧЕНКА 2009-2010 років, поширені ЗМІ: "Замовником вбивства Георгія Гонгадзе є голова Верховної Ради Володимир Литвин", "У Литвина руки в крові", "Від Кучми і Литвина стільки смертей, що ще трохи, і вони захлинуться кров`ю загиблих людей, які пов`язані зі справою Гонгадзе і з моїми записами".

"Ці висловлювання мають вкрай негативний характер, впливають на формування у широкої громадськості хибної думки про ЛИТВИНА М.М., порочать його честь, гідність і ділову репутацію, завдали моральної шкоди, – зазначається в документі. – Інформація, викладена МЕЛЬНИЧЕНКОМ М.І., не відповідає дійсності й нічим не підтверджена".

В.ЛИТВИН, посилаючись на постанову пленуму Верховного Суду України від 27 лютого 2009 року, стверджує, що під поняттям "гідність" необхідно розуміти "визнання цінності кожної фізичної особи як унікальної біопсихосоціальної цінності", а з поняттям "честь" пов`язана "позитивна соціальна оцінка особи в очах оточуючих, яка базується на відповідності його дій загальноприйнятим уявленням про добро і зло".

Спікер просить суд визнати інформацію, висловлену М.МЕЛЬНИЧЕНКОМ стосовно нього, неправдивою і такою, що порочить його честь і гідність, зобов`язати екс-майора спростувати її на прес-конференції, принести публічні вибачення і заплатити 1 грн. компенсації за моральну шкоду.