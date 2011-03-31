Марчук прийшов у Генпрокуратуру
10:29, 31 березня 2011Політика
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Викликали як свідка?
Колишній секретар Ради національної безпеки та оборони України Євген МАРЧУК прибув до Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури.
Як передає кореспондент УНІАН, Є.МАРЧУК прийшов до Генпрокуратури о 10.10.
На запитання журналістів, у якому статусі його викликали до слідчого управління, Є.МАРЧУК сказав: «Як свідка, я думаю, я ще не знаю».
Інших коментарів Є.МАРЧУК не надав, але пообіцяв поспілкуватися з журналісти після відвідування Генпрокуратури.
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