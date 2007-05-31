Соціалісти й комуністи схиляються до того, щоб викинути коника

Фракції Соціалістичної та Комуністичної партій України схиляються до того, щоб не голосувати за зміни до бюджету, де передбачено фінансування виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, народний депутат-соціаліст Євген ФІЛІНДАШ сказав в інтерв’ю журналістам, що СПУ «схиляється до того, щоб не голосувати за зміни до бюджету».

За його словами, це пов’язано з тим, що в проекті закону «Про внесення змін до закону України «Про державний бюджет на 2007 рік» передбачено фінансування виборів.

Як сказав Є.ФІЛІНДАШ, соціалісти не хочуть голосувати, оскільки на сьогодні немає законних підстав для проведення цих виборів.

Він зазначив, що ці підстави наступлять тоді, коли 151 народний депутат України складе свої повноваження.

При цьому депутат-соціаліст додав, спочатку опозиція має зареєструвати у парламенті відповідні заяви.

Крім того, Є.ФІЛІНДАШ сказав, що, за його інформацією, така ж позиція і у фракції КПУ.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи підтримує цю позицію фракція Партії регіонів, він сказав: «Зараз ідуть консультації».