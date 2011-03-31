Тимошенко про революцію, Януковича, Ющенка, Європу і стару модель

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО не виключає, що політика чинного Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА може привести до соціального вибуху в країні.

Таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила в інтерв`ю телеканалу Euronews.

"Коли людей доводять до відчаю і, окрім революції, не залишається іншого шляху, ось тоді насправді країна може вибухнути. Україна також сьогодні новим Президентом ведеться до такого стану. Люди обурені, вони хочуть мати право впливати на політику, вони не хочуть бути знедоленими", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

У той же час на запитання, чи немає провини Європи в тому, що Помаранчеву революцію було програно, лідер партії "Батьківщина" відповіла: "Європа абсолютно не несе тут ніякої провини. Я думаю, що політик, якого країна пробувала через революцію наділити владою, виявився слабким до випробувань, до спокус повернення до старої моделі "олігархія плюс політика". Це підвело українську революцію".

"Насправді українці не втратили віру. Так, вони певним чином розчаровані, але в той же час, навіть порівнюючи останні п`ять років після революції із сьогоднішнім днем, вони знають, що в них було на порядок більше свободи в усіх сферах їх життя і на порядок більше справедливості", - впевнена Ю.ТИМОШЕНКО.