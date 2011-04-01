Молдова передасть Україні дві ділянки на Дністрі

Молдова передасть Україні в оренду дві земельні ділянки загальною площею 14,4 га для забезпечення функціонування Дністровського гідроенергетичного комплексу. Як повідомили РосБізнесКонсалтингу в уряді Молдови, це передбачає проект угоди між урядами про забезпечення функціонування Дністровського гідроенергетичного комплексу, підписання якого схвалила молдавська сторона.

Планується, що дві ділянки площею 5 га і 9,4 га, відповідно, будуть передані Молдовою Україні у володіння і користування за плату на основі договору оренди строком на 5 років з правом його продовження.

Передбачено, що до набуття чинності даної угоди про забезпечення функціонування Дністровського гідроенергетичного комплексу українська сторона виплатить компенсацію за самовільне використання зазначених ділянок землі, розташованих на території Молдови, за весь час незалежності - з 27 серпня 1991 р. і до дня підписання контракту. Крім того, Україна зобов`язується компенсувати щорічний збиток, якого завдає рибним запасам будівництво комплексу. Сторони домовилися проводити спільний моніторинг якості поверхневих вод в прикордонному пункті поблизу села Наславча для відвернення забруднення водних ресурсів.

Віце-прем`єр, міністр економіки Молдови Валерій Лазер вважає економічно вигідною цю угоду, оскільки країна зможе, завдяки його підписанню, вирішити ряд важливих проблем.