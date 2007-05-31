Луценко читав дітям про знамениті сіднички та антикризовий план (фоторепортаж)

Книжковий ярмарок, що лиш другий день проходить в Українському домі, устигли відвідати чимало політиків. Учора на ній побував Президент. А сьогодні з цілою свитою завітав Юрій Луценко. Накупив книжок синам і зачитав одну дітям.

Фото Дмитра Стаховського