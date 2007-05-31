Луценко читав дітям про знамениті сіднички та антикризовий план (фоторепортаж)
Політик накупив книжок
Книжковий ярмарок, що лиш другий день проходить в Українському домі, устигли відвідати чимало політиків. Учора на ній побував Президент. А сьогодні з цілою свитою завітав Юрій Луценко. Накупив книжок синам і зачитав одну дітям.
|Луценко купив книжки “старшому і меншому спиногризам”
|Старшому – гарно виданого “Швейка”, меншому – “Піратів”
|Акція “Зірка” читає книжку”: Тарас Чубай, схожий на доброго казкаря, зізнався, що в дитинстві вдавав, що вміє читати, тримаючи книжку догори дригом
|Інфантильна письменниця Ірена Карпа читала “Тореадорів з Васюківки” й казала дітлахам, які вони “кльові чувакі й дівки”
|Лідер “Самооборони” зачитав дітям уривок із казки Джеремі Стронга “Знамениті сіднички мого братика”, де, як зізнався, йому найбільше сподобалась тема “антикризового плану”
|А потім, як письменник з досвідом, роздавав автографи
Фото Дмитра Стаховського
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