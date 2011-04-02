Кримінальна справи Кучми покращить імідж Януковича?

Порушення кримінальної справи щодо колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ у першу чергу має на меті покращити імідж нинішнього глави держави Віктора ЯНУКОВИЧА та відвернути увагу громадськості від кримінального переслідування лідера “Батьківщини”, екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це в аналітичному огляді Центру східних досліджень (OSW, Варшава), переданому агентству УНІАН, зазначив аналітик Тадеуш ОЛЬШАНСЬКИЙ.

Він відзначив, що справа щодо Л.КУЧМИ була порушена напередодні візиту Ю.ТИМОШЕНКО до Брюсселя і відвернула увагу більшості оглядачів від цього візиту.

“Виразно видно, що дії проти колишнього Президента були політично вмотивовані та мали на меті показати, що українська влада однаково суворо ставиться до представників опозиції та істеблішменту”, - відзначив експерт.

Т.ОЛЬШАНСЬКИЙ назвав безсумнівним те, що справа щодо Л.КУЧМИ має на меті покращити імідж В.ЯНУКОВИЧА на Заході, та, швидше за все, вона має “серйозніші довгострокові цілі”, які поки важко зрозуміти.

Серед версій, які обговорюються, аналітик виділив бажання влади відвернути увагу від економічних проблем в Україні і навіть прагнення особистої помсти В.ЯНУКОВИЧА за те, що Л.КУЧМА погодився на перегляд результатів президентських виборів 2004 року.

На думку Т.ОЛЬШАНСЬКОГО, колишньому главі держави не загрожує тюремне ув’язнення.

“З перспективи років видається певним, що майор МЕЛЬНИЧЕНКО... був лише фігурантом, а оприлюднення записів мало на меті скомпрометувати КУЧМУ на міжнародній арені та послабити його внутрішню позицію”, - відзначив експерт.