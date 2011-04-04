Промова Попова на сесії Київради для Довгого залишається загадкою

Заступник Київського міського голови - секретар Київради Олесь ДОВГИЙ вважає, що “сценарій конфронтації” на сесії Київради 31 березня був ініційований заступниками голови Київської міської держадміністрації Олександра ПОПОВА, які бояться втратити свої посади.

Про це О.ДОВГИЙ сказав в інтерв’ю тижневику «Деловая столица» від 4 квітня.

Він зазначив, що замість професійної дискусії та діалогу про стан і перспективи столиці на пленарному засіданні минулого четверга, був розгорнутий сценарій конфронтації.

«Для мене залишається загадкою, чому Олександр Павлович незадоволений роботою депутатського корпусу. Адже всі ці дев’ять місяців адміністрація користувалась фактично безапеляційною підтримкою Київради», - відзначив секретар Київради.

У нього також викликало здивування те, що «замість звіту голови виконавчої влади столиці ми почули голос політика, а не господарника».

О.ДОВГИЙ припускає, що це можна пояснити тим, що окремі чиновники КМДА сприйняли зауваження депутатського корпусу до їх роботи як загрозу втратити свої посади: «Вони вирішили позбутися проблеми, переконавши Олександра Павловича (ПОПОВА) зняти мене з поста секретаря міської ради, роздути скандал та протистояння».

Проте, як заявив секретар Київради, він готовий запропонувати продовження діалогу, адже саме депутатський корпус, який не раз проходив через політичні інтриги та протистояння, найбільше цінує стабільність та взаєморозуміння.

«Я зі свого боку готовий негайно перегорнути цю сторінку та списати все, що відбулося, на горе-радників Олександра Павловича, які замість господарського звіту підготували сценарій конфронтації», - заявив О.ДОВГИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня на сесії Київради О.ПОПОВ розкритикував роботу Ради, заявив про значні збитки, завдані громаді внаслідок ухвалених нею неправомірних рішень про відчуження земель та нерухомості.

Зокрема, за даними О.ПОПОВА, у період з 2007 року до липня 2010 року територіальна громада міста втратила 3500 гектарів землі, оціночна вартість яких становить 75 млрд. грн. З цих коштів до бюджету Києва було перераховано лише 5%, що складає 4 млрд. грн. Також голова міської державної адміністрації додав, що з початку 2007 до липня 2010 року до Генерального плану м. Києва депутатами Київради було внесено 3900 змін. Як наслідок: зміна вигляду історичної частини міста, висотна забудова там, де її апріорі не може бути, закриття дитячих садочків та ліквідація спортивних майданчиків. Із комунальної власності Києва, зі інформацією О.ПОПОВА, вилучено більш як 68,5 тис. квадратних метрів нежитлової нерухомості, з яких більш як 10 тис. кв. метрів були передані Київрадою в оренду із порушенням встановленого порядку. Також він зазначив, що 53,6% орендованих площ були здані на пільгових умовах – 48 грн. за 1 кв. м. За його словами, у період з 2007 року до липня 2010 року близько 750 га київських земель було виділено на безоплатній основі фізичним особам, які взагалі не проживають у Києві. Ці рішення були прийняті депутатами Київради без наявності відповідно оформленої землевпорядної документації. При цьому О.ПОПОВ зауважив, що черга киян на оформлення землі навіть не зрушилась. За злочинною схемою, яка протягом багатьох років діяла у місті, виділені земельні ділянки миттєво кілька разів перепродавались та зрештою були сконцентровані у руках кількох осіб, наголосив голова КМДА.

На сесії О.ПОПОВ підкреслив, що сподівається на формування в Київраді нової більшості, яка забезпечить повернення місту незаконно розданих земель та власності.

На це представник Блоку Леоніда Черновецького Денис КОМАРНИЦЬКИЙ заявив, що не згодний з такою думкою, і сказав, що в майбутньому він не хоче чути від представників КМДА такі виправдання за погані результати в роботі.

«Це неправильно – все повернути. У нас є проблеми, наприклад, з вилученням до державного бюджету… І наша думка - що до Вас все було добре», - заявив Д.КОМАРНИЦЬКИЙ.

Під час виступу О.ПОПОВ висловив припущення, що незаконні дозволи на землевпорядну документацію при відведенні земель у столиці надавали заступник Київського міського голови – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ або сам мер Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

У свою чергу лідер опозиційної фракції «УДАР Віталія КЛИЧКА» Віталій КЛИЧКО ініціював розгляд питання про відставку О.ДОВГОГО. Але лише 28 депутатів Київради із 103 присутніх у залі підтримали відставку секретаря, 54 – висловились проти.