В НУ-НС хочуть зняти Єжеля за 213 мільйонів

13:43, 04 квітня 2011
Політика
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Клюєв каже, йде розслідування

Народний депутат від НУ-НС, екс-міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО пропонує уряду внести Президенту Віктору ЯНУКОВИЧУ подання про звільнення Михайла ЄЖЕЛЯ з посади міністра оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні Погоджувальної ради парламенту.

А.ГРИЦЕНКО зазначив, що М.ЄЖЕЛЬ так і не провів тендер на продовольче забезпечення солдат у 2011 році, в результаті чого було прийнято рішення щодо єдиного виконавця, і закупки були зроблені за завищеною ціною, що перевищили бюджетні призначення на ці цілі мінімум на 213 млн. грн.

А.ГРИЦЕНКО, звертаючись до першого віце-прем’єра Андрія КЛЮЄВА, який присутній на Погоджувальній раді, запропонував, щоб уряд, доки Президент не підписав закон про Кабінет міністрів (в даному законі прем’єр-міністр не матиме права вносити Президенту подання щодо звільнення міністрів – УНІАН), вніс подання про звільнення М.ЄЖЕЛЯ з посади міністра оборони.

У відповідь А.КЛЮЄВ зазначив, що рішення, які стосуються єдиної компанії, що годуватиме солдат, зараз не діють, «все повернули назад». «І в цей час по цьому питанню у Міністерстві оборони також іде службове розслідування», - сказав він.

А.КЛЮЄВ нагадав, що на сьогодні йде службове розслідування і в Міністерстві економіки щодо державних закупівель. Він також зазначив, що відсторонений від виконання обов’язків заступник міністра економіки і, «мабуть, він буде звільнений».

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