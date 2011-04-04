Чому «Свобода» підозріло часто маячить у програмах Кисельова?

Громадянин Росії, політтехнолог Ігор ШУВАЛОВ відповідає в Україні за інформаційну політику на державному рівні та штучно моделює політичне поле з метою максимального сприяння Віктору ЯНУКОВИЧУ на наступних виборах Президента.

Про це пише «Українська правда» у статті «Політтехнолог влади, або Секрети інформаційної політики каналу «Інтер».

«Це саме той І.ШУВАЛОВ, руками його в 2004 році запроваджувалися «темники» - технологія цензури на телевізійних каналах», - зазначається в публікації.

Як зазначає УП, «представники нинішньої влади ніяк не узгодять між собою офіційне прикриття І.ШУВАЛОВА в Україні, даючи суперечливі визначення. Так, глава СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ називає І.ШУВАЛОВА «консультантом телеканалу «Інтер», а глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН - своїм «позаштатним радником».

«За допомогою каналу «Інтер» І.ШУВАЛОВ задає матрицю політичного життя – наприклад, уже тривалий час впадає в око постійна присутність на ефірах у Євгена КИСЕЛЬОВА (у передачі «велика політика» на «Інтері» - УНІАН) всієї лінійки партії "Свобода" – якщо не ТЯГНИБОК, то ФАРІОН, якщо не ФАРІОН, так ІЛЛЄНКО, якщо не ІЛЛЄНКО, так МІРОШНИЧЕНКО», - відзначає УП.

«Це – типова спроба штучного моделювання політичного поля з метою максимального сприяння Віктору ЯНУКОВИЧУ на наступних виборах Президента. Мета влади – зниження рейтингу Юлії ТИМОШЕНКО шляхом інкубації для неї конкурента в особі Олега ТЯГНИБОКА. А наступний крок станеться сам собою – Ю.ТИМОШЕНКО, розуміючи, хто забирає її електорат, спровокує конфлікт з О.ТЯГНИБОКОМ. Це унеможливить об`єднання голосів їхніх виборців у 2015 році», - окреслюються в публікації вигоди для влади від інформаційної підтримки ВО «Свобода».

Окрім того, підкреслює «Українська правда», радикалізм О.ТЯГНИБОКА має відіграти ту ж роль, що і в 2004 році – він покликаний Банковою бути опудалом, на фоні якого В.ЯНУКОВИЧ видаватиметься зваженим і мудрим політиком.