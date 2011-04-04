Очна Ставка Кучми і Мельниченка триває понад 2 години
14:07, 04 квітня 2011Політика
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Фіксують на відео
Очна ставка екс-президента Леоніда Кучми та екс-майора держохорони Миколи Мельниченка продовжується.
За словами джерел "Української правди", очна ставка фіксується на відеокамеру.
Під час слідчих дій присутні Кучма, два його адвокати, а також Мельниченко з його адвокатом. Також присутній керівник слідчої групи у розслідуванні справи Гонгадзе Владислав Грищенко.
Очна ставка почалась об 11:20 і станом на 13:55 ще триває.
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