Порошенко знайшов «найпростіший рецепт для боротьби з інфляцією»

Голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО пропонує подолати інфляцію шляхом підвищення рівня продуктивності праці в сільському господарстві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.ПОРОШЕНКО сказав в ефірі вінницького телеканалу.

Він пояснив, що зростання цін на продовольчі товари відбувається тому, що в країнах, що розвиваються, насамперед у таких могутніх країнах як Китай і Індія, де проживає сьогодні понад 2,5 млрд. населення, різко зріс рівень життя. «І сім`я, яка раніше жила «на миску рису», сьогодні вже має можливість споживати і хліб, і м`ясо, й інші продукти, тому і світові ціни на продукти тваринництва, на хліб, на цукор різко зросли. І врегулювати ситуацію на нашому внутрішньому українському ринку шляхом заборони неможливо, це приведе лише до одного - ці продукти зникнуть з полиць магазинів. Ми вже бачили, що відбувалося в окремих регіонах з хлібом, з гречкою, зараз уже вівсянкою», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

Він нагадав, що ціна визначається співвідношенням попиту і пропозиції. «Попит у нас стабільний, пропозицію ми можемо різко наростити шляхом підняття інтенсифікації праці, рівня продуктивності праці в сільському господарстві», - вважає П.ПОРОШЕНКО.

Він переконаний, що при вмілому господарюванні Україна могла б сьогодні виробляти втричі більше продуктів, що привело б до зниження цін на цю продукцію.

Причину зростання цін на продовольство в Україні П.ПОРОШЕНКО також бачить у корупції і адміністративному навантаженні на виробника. «Якби в Україні сьогодні не було корупції, якби не було такого величезного адміністративного навантаження на виробника, який створює робочі місця, який платить до бюджету, який забезпечує продуктами виробництва власну державу, - я переконаний, що ситуація з інфляцією була б набагато кращою - сказав П.ПОРОШЕНКО.

Він переконаний, що подолати проблему зростання цін на продукти харчування можна легко, створивши умови праці для виробника. «Найпростіший рецепт для боротьби з інфляцією - підняти рівень продуктивності українського аграрного комплексу і української промисловості, як перший крок і другий крок – мають бути цільова дотація, цільова субвенція, цільова компенсація за рахунок державного бюджету для того, щоб забезпечити належний рівень життя людей», - вважає П.ПОРОШЕНКО.