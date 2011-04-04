У БЮТ заявляють, що уряд недоплачує кожному бюджетнику більше 300 гривень

В порушення Закону «Про оплату праці», а також маніпуляцій з єдиною тарифною сіткою уряд Януковича-Азарова щомісячно недоплачує кожному бюджетнику більше 300 гривень, а кваліфікованим працівникам (вчителям, лікарям) – по 700-800 грн.

Про це заявив член фракції «БЮТ-Батьківщина», міністр праці та соціальної політики опозиційного уряду Андрій Павловський, повідомляє офіційний сайт партії.

«З 1 квітня 2011 р. мінімальна заробітна плата - 960 грн. , а посадовий оклад по першому тарифному розряду 625 грн., різниця 335 гривень. Хоча відповідно до закону оклад працівників 1-го тарифного розряду має бути не менше мінімальної заробітної плати», - наголосив він.

Павловський зазначив, що тарифна сітка (схема посадових окладів) формується на основі тарифної ставки робітника першого розряду.

На доказ твердження Павловського сайт Батьківщини наводить таку таблицю: