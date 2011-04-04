У БЮТ заявляють, що уряд недоплачує кожному бюджетнику більше 300 гривень

14:51, 04 квітня 2011
Політика
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В порушення Закону «Про оплату праці», а також маніпуляцій з єдиною тарифною сіткою уряд Януковича-Азарова щомісячно недоплачує кожному бюджетнику більше 300 гривень, а кваліфікованим працівникам (вчителям, лікарям) – по 700-800 грн.

Про це заявив член фракції «БЮТ-Батьківщина», міністр праці та соціальної політики опозиційного уряду Андрій Павловський, повідомляє офіційний сайт партії.

 «З 1 квітня 2011 р. мінімальна заробітна плата - 960 грн. , а посадовий оклад по першому тарифному розряду 625 грн., різниця 335 гривень. Хоча відповідно до закону оклад працівників 1-го тарифного розряду має бути не менше мінімальної заробітної плати», - наголосив він. 

Павловський зазначив, що тарифна сітка (схема посадових окладів) формується на основі тарифної ставки робітника першого розряду.

На доказ твердження Павловського сайт Батьківщини наводить таку таблицю:

Розряд Посада

Тариф.

Коеф-т

Розрах.

Оклад,

Грн.

Штат.оклад

За розписом Уряду

Грн.

Оклад по

Закону

Грн.

 Розмір

Недоплати

грн. 
1 Прибиральник 1 625 960 960 0
5 Технік 1,36 850 960 1306 346
6 Соціальний працівник 1,45 906 960 1392 432
7 Інженер без категорії 1,54 962 962 1478 516
12 Вчитель вищої категорії 2,12 1325 1325 2035 710
14 Хірург вищої категорії 2,42 1512 1512 2323 811
19 Доцент 3,42 2138 2138 3283 1145
23 Директор НДІ 4,27 2669 2669 4099

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