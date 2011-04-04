У БЮТ заявляють, що уряд недоплачує кожному бюджетнику більше 300 гривень
В порушення Закону «Про оплату праці», а також маніпуляцій з єдиною тарифною сіткою уряд Януковича-Азарова щомісячно недоплачує кожному бюджетнику більше 300 гривень, а кваліфікованим працівникам (вчителям, лікарям) – по 700-800 грн.
Про це заявив член фракції «БЮТ-Батьківщина», міністр праці та соціальної політики опозиційного уряду Андрій Павловський, повідомляє офіційний сайт партії.
«З 1 квітня 2011 р. мінімальна заробітна плата - 960 грн. , а посадовий оклад по першому тарифному розряду 625 грн., різниця 335 гривень. Хоча відповідно до закону оклад працівників 1-го тарифного розряду має бути не менше мінімальної заробітної плати», - наголосив він.
Павловський зазначив, що тарифна сітка (схема посадових окладів) формується на основі тарифної ставки робітника першого розряду.
На доказ твердження Павловського сайт Батьківщини наводить таку таблицю:
|Розряд
|Посада
Тариф.
Коеф-т
Розрах.
Оклад,
Грн.
Штат.оклад
За розписом Уряду
Грн.
Оклад по
Закону
Грн.
| Розмір
Недоплатигрн.
|1
|Прибиральник
|1
|625
|960
|960
|0
|5
|Технік
|1,36
|850
|960
|1306
|346
|6
|Соціальний працівник
|1,45
|906
|960
|1392
|432
|7
|Інженер без категорії
|1,54
|962
|962
|1478
|516
|12
|Вчитель вищої категорії
|2,12
|1325
|1325
|2035
|710
|14
|Хірург вищої категорії
|2,42
|1512
|1512
|2323
|811
|19
|Доцент
|3,42
|2138
|2138
|3283
|1145
|23
|Директор НДІ
|4,27
|2669
|2669
|4099
1430