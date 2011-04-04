Тігіпко: 145 мільярдів фонду зарплати знаходиться в тіні

За даними Інституту демографії НАН України, близько 145 млрд. грн. фонду зарплати знаходиться в тіні.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН заявив віце-прем`єр-міністр – міністр соціальної політики України Сергій ТІГІПКО.

«Ми передбачали, що фонд оплати праці за 2010 рік складе 338,9 млрд. грн., склав реально 346 млрд. грн. Внески до Пенсійного фонду ми одержали з фонду заробітної плати 330,2 млрд. грн.», - сказав він.

За словами С.ТІГІПКА, на 2011 рік фонд оплати праці затверджений у розмірі 398 млрд. грн.