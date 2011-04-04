Коломойський об'єднав євреїв Європи

Незвичайне видовище змогли спостерігати сьогодні парижани. Як повідомляє сайт MIGnews, десятки автобусів з єврейськими делегаціями з Бельгії, Англії, Нідерландів, Німеччини, Франції, України, Чехії, Угорщини привезли делегатів на найбільший єврейський форум Європи до Парижа.

На початку форуму сотні делегатів вітав глава євреїв Франції П’єр Беснану. Він також зачитав з`їзду вітання президента Ізраїлю Шимона Переса, який підкреслив, що вважає саме такий форум гострою необхідністю для нового діалогу Ізраїлю і Європи.

Унікальність форуму ще й у тому, що його робота проходить у пленарних засіданнях у декількох невеликих секціях (місткістю до 200 чоловік), в яких ведеться професійна дискусія і детально розглядаються різноманітні аспекти єврейського життя: від освіти до музичних захоплень, від політики до внутрішніх проблем Ізраїлю, від Інтернет-простору до кашруту. До речі, вперше в Європі відбувається такого рівня захід, в якому забезпечено повний кашрут. Серед делегатів – багато молодіжних організацій з Німеччини, Великої Британії, Голландії, Бельгії, Росії, України, які демонструють світу нове, молоде обличчя Європи.

Можна сказати, що від самого початку форуму в Парижі прийнято абсолютно революційні рішення – особливо для Старого Світу. Наприклад, вже у 28 країнах почав діяти загальноєвропейський «телефон довіри», на який з будь-якого куточку Європи можуть безкоштовно дзвонити люди і повідомляти про проблеми, що виникають, і факти ксенофобії і антисемітизму. Розроблено єдину концепцію єврейського життя в Європі — від спільних молодіжних таборів до єдиної освітньої системи, без якої неможливе формування повноцінного єврейського життя в громадах. Допоможе в цьому і створення єдиного європейського єврейського журналу, назву якого теж підкажуть учасники паризького форуму шляхом голосування.

Замість розрізнених і роз`єднаних єврейських структур в країнах створено Європейську єврейську Раду (EJU), що координує дії громад Європи. В єдину систему будуть об`єднані різні єврейські структури — від освітніх до молодіжних, від релігійних до політичних течій.

На форумі в Парижі проведено унікальне голосування за нове керівництво європейського єврейства, результати якого будуть узагальнені на завтрашньому дні з`їзду. Також проголошено ідею революційної структури — Європейського єврейського парламенту (його перше засідання відбудеться вже сьогодні), який зможе на рівних вести діалог з парламентаріями і урядами країн Європи.

Важливість цього кроку підкреслює присутність у залі паризького форуму багатьох політичних і державних діячів, європарламентаріїв, провідних рабинів Європи, керівників авторитетних громадських організацій і єврейських громад. Депутат ізраїльського Кнесета Анастасія Міхаелі сказала, що приголомшена побаченим. Депутат Кнесета Фаїна Кіршенбаум сказала, що вважає ключовим моментом діалогу Європи й Ізраїлю створення Європейського єврейського парламенту. Депутат Європарламенту від Чехії Ольга Шенолова сказала, що вважає дуже цікавою ідею початку діалогу майбутнього Європейського єврейського парламенту з європарламентаріями.

Особливо сильне враження на присутніх делегатів форуму справила запальна промова голови конференції президентів єврейських організацій Америки Мальколма Хонлайна. З особливою увагою була сприйнята його розповідь про зустрічі з президентом США, на яких він мав можливість висловити позицію американського єврейства на те, що відбувається в світі. «Для нас найважливіше сьогодні – ламати бар`єри усередині наших організацій. Тому ваша Європейська рада єврейських організацій і майбутній Європейський єврейський парламент є ключовими партнерами в діалозі з американським єврейством», — підкреслив Мальколм Хонлайн.

Резонанс на форумі викликала ідея президента Європейської ради єврейських організацій Ігоря Коломойського запустити найближчим часом єврейський новинний телеканал основними світовими мовами. Ігор Коломойський підкреслив, що в найближчі півроку цей телеканал зможуть приймати не тільки в Європі, але в США і Канаді.