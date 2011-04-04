Очна ставка з Мельниченком настрою Кучмі не зіпсувала

Сьогодні у Головному слідчому управлінні Генеральної прокуратури пройшла очна ставка між колишнім Президентом Леонідом КУЧМОЮ та екс-співробітником його охорони Миколою МЕЛЬНИЧЕНКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив після чергового відвідування Генпрокуратури сам Л.КУЧМА.

«Ставка відбулась. Я ішов сьогодні на зустріч у прокуратуру з добрим настроєм, бо у мене вчора в моїй родині був ювілей… Тому хочу заздалегідь сказати, що настрій мені, за великим рахунком, не зіпсували, тому що я ще раз переконався, що правда на моїй стороні», - сказав Л.КУЧМА, додавши при цьому, що коментувати, як саме відбувалася очна ставка, не буде.

«Я ще раз переконався і вже про це неодноразово говорив, а тим більше, що чим менше говориш, тим краще для мене, так що я краще промовчу. Те, що я сказав, мені додати сьогодні більше нема чого», - зазначив колишній Президент.

На уточнююче запитання, чи давав він відповідь на якісь питання М.МЕЛЬНИЧЕНКА, Л.КУЧМА сказав: «Ну, на якісь так».

Разом з тим, пославшись на норму Кримінально-процесуального кодексу, екс-Президент наголосив, що не має права казати, на які саме запитання він давав відповіді.