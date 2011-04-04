На Донеччині вдалося відстояти дві українські школи
Батькам допомагала “Батьківщина”
Активісти партії “Батьківщина” та батьківські комітети шкіл перешкодити закриттю двох україномовних середніх загальноосвітніх шкіл на Донеччині.
Про це УНІАН повідомила голова ініціативної групи батьківського комітету школи №136 міста Донецьк Наталя ПЕТРОВА.
Зокрема, спільними зусиллями батьків та активістів партії вдалося “відстояти” україномовні школи № 136 (Донецьк) та №44 (Макіївка).
Н.ПЕТРОВА зазначила, що першу перемогу «над програмою уряду АЗАРОВА-ЯНУКОВИЧА щодо оптимізації навчальних й медичних закладів» в Донецькій області одержала загальноосвітня школа № 136 м. Донецьк.
За її словами, у січні цього року учнів єдиної україномовної школи у мікрорайоні Донськой поставили перед фактом, що заклад буде закрито. Причиною місцеві чиновники назвали буцімто застарілу матеріальну базу та недостатній рівень відвідуваності. При цьому дітей планували перевести до школи № 120 міста Донецьк, яка знаходиться у набагато гіршому стані. «Два роки вкладали гроші в ремонт школи: 35 тис. грн. – на заміну даху, ще 35 тис. грн. – на ремонт спортзалу, замінили дерев’яні вікна на пластикові. А потім вирішили, що школу треба зачиняти. Це не програма оптимізації, а рейдерство. Тим більше, що недалеко від школи знаходиться торгівельний центр, і, наскільки мені відомо, в планах керівництва – розширення торгівельної площі і зведення розважального центру», - сказала Н.ПЕТРОВА.
Схожа ситуація, долала вона, склалася і з так званою «оптимізацією» ЗОШ № 44 у м. Макіївка. Як з’ясували батьки учнів, школу вирішили закрити, щоб віддати територію навчальному закладу сусідньому харчовому комбінату, а майже 800 дітей відправити на навчання до інтернату, розташованого на ринку. Після того, як незгодні з діями влади батьки, залучили до захисту школи громадські й політичні організації, зокрема «Батьківщину», а також провели ряд пікетів і мітингів, місцеві чиновники – освітяни переглянули «особову справу» загальноосвітніх шкіл № 136 м. Донецька й № 44 м. Макіївка, після чого вирішили, що підстав для закриття немає.