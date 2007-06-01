Турчинов: ”парадом” у Генпрокуратурі командували Цушко і Мороз

Перший заступник Голови Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов стверджує, що підрозділи МВС у Генеральній прокуратурі України діяли за наказом Міністра внутрішніх справ Василя Цушка і Спікера парламенту Олександра Мороза. Про це він заявив в ефірі телеканалу "1+1".

За словами О.Турчинова, В.Цушко діяв незаконно, віддаючи такі накази, передає ЛігаБізнесІнформ. О.Турчинов також стверджує, що бачив документи про те, що В.Цушко віддав наказ надати йому додаткові резерви, такі як спецпідрозділи "Омега", снайперів, штурмові машини, вогнепальну зброю, патрони і інше. О.Турчинов уточнив, що документи, які це підтверджують, він бачив у командувача внутрішніх військ.

"Ситуація була достатньо серйозною. І якщо пан Цушко був би упевнений, що він чистий перед Законом, він би, даруйте, від страху не потрапив би до лікарні, він би зараз тут стояв, і ми б з ним вели дискусію. Я бачив, як у нього тремтіли руки під час штурму Генеральної прокуратури, йому не було що відповісти", - сказав О.Турчинов. Він вважає, що В.Цушко в такій ситуації повинен був погоджувати свої дії з Державною службою охорони, і у разі потреби надати їм допомогу. "Натомість, фактично по команді Мороза, який взагалі не має відношення до цих питань, по команді Міністра внутрішніх справ... (О.Турчинов не закінчив пропозицію, але, очевидно, він мав на увазі накази щодо дій підрозділу "Беркут" в Генпрокуратурі), - сказав заступник голови РНБО.

Відповідаючи на запитання, чи може він документально підтвердити свої слова, О.Турчинов сказав: "Я можу це підтвердити". Він не конкретизував джерело своїх доказів, так само як і докази, які може надати.

Як повідомлялося, 24 травня після появи інформації про зняття з посади Генпрокурора України Святослава Піскуна, в будівлю Генеральної прокуратури України увірвалися представники Партії регіонів. Зокрема, серед них були присутні народні депутати В’ячеслав Лук’янов, Микола Якименко, Андрій Пенчук та інші. Незабаром після цього в будівлю Генпрокуратури прибув Міністр внутрішніх справ Василь Цушко, а з ним - бійці підрозділу "Беркут".